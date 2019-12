COP25: Comenzó la cumbre que deberá sentar las bases de una nueva acción climática

Sigue el Minuto a Minuto de la COP25 Chile-Madrid

Este lunes arrancó en Madrid la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2019 (COP25), cita que se extenderá hasta el 13 de diciembre y que debe sentar las bases para una nueva fase de acción climática y para cuya organización se ofreció el gobierno de España tras la renuncia de Chile a causa de la grave crisis interna que vive el país.

En un acto protocolario esta mañana entre la ministra de Medio Ambiente chilena, Carolina Schmidt, y su homólogo polaco, Michal Kurtyka -que presidió la versión anterior-, Chile recibió la presidencia de la COP25 que viene marcada por la dificultad para encontrar consensos en torno al artículo 6 del Acuerdo de París, el de los bonos de carbono.

Tras recoger el testigo, Schmidt lamentó el cambio de sede, pero aseguró que nuestro país "no renunció a la convicción profunda de la necesidad del pueblo chileno y del mundo entero de empujar con urgencia la acción climática".

Schmidt recordó que Chile toma esta presidencia "en representación de América Latina y el Caribe", donde los países en vías de desarrollo se ven "fuertemente afectados por el cambio climático".

"Tenemos problemas sociales, ambientales y económicos distintos a los países desarrollados que se profundizan con el cambio climático; son urgencias diferenciadas que solo podemos enfrentar si trabajamos juntos con el multilateralismo y con solidaridad", aseveró.

Asimismo, la chilena pidió ampliar la "ambición", un término que ha sido tomado como símbolo de esta Cumbre, y aseguró que los compromisos adquiridos en 2015 en el Acuerdo de París "no son suficientes".

"La transición al desarrollo sostenible bajo en emisiones y resiliente al clima debe ser más rápida, mas inclusiva y más colaborativa", enfatizó.

En apenas un mes se activó la gigantesca logística que requiere una cita como esta, donde se suceden las reuniones técnicas y científicas, las sesiones plenarias en las que participan delegaciones oficiales de casi 200 países y las visitas de numerosos jefes de Estado y de Gobierno y responsables de organismos internacionales, además de gran número de activistas y líderes sociales.

