La Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales recibirá este sábado 28 de noviembre nuevamente el Festival +CIPER UDP, que en su sexta versión apuntará a temas de contingencia para el oficio de informar, como periodismo para la ciudadanía, impacto de la inteligencia artificial, desinformación y nuevas audiencias.

El edificio de calle Vergara 240, en pleno centro de Santiago, será sede de un encuentro que busca "abrir una instancia de encuentro y conversación sobre los desafíos que enfrenta el periodismo, los temas que marcan la actualidad y la importancia de la transparencia en una sociedad democrática", destaca su organización.

La programación 2026 incluye 10 mesas de conversación, dos podcast, cuatro invitados internacionales, una feria de libros con siete editoriales y tres talleres. Además, actuarán la comediante Paloma Elgueta y la banda de rock Los Carrera.

Invitados y paneles

Entre los invitados internacionales está Ismael Nafría, periodista español autor del libro "La reinvención de The New York Times", quien conversará con Daniel Matamala sobre el desafío de conectar con las nuevas audiencias.

También aparece María Teresa Ronderos, periodista colombiana y fundadora del Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), quien lanzará el libro "Mercenarios Digitales", que recopila la investigación de CLIP sobre cómo operan las redes de desinformación, granjas de trolls, bots y consultores de comunicación política que intentan incidir en procesos electorales y debates públicos en la región.

Además, al festival +CIPER llegan Emilio Sánchez Mediavilla, cofundador de la editorial española Libros del K.O., que en 2019 ganó el Premio Anagrama de Crónica; y Thomas Sparrow, corresponsal y verificador de datos en Alemania para Deutsche Welle, especializado en la detección de desinformación creada con inteligencia artificial.

La jornada de medios, que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, tiene entradas previa inscripción en Eventrid, con un aporte voluntario desde 3.500 pesos.