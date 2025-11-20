Festival +CIPER reúne a la ciudadanía con el periodismo de investigación

El próximo sábado 29 de noviembre el periodismo de investigación se reunirá con los ciudadanos, en el marco de la quinta versión del Festival +CIPER, organizado por CIPER, en alianza con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

En esta edición 2025, que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, habrá mesas de conversación, invitados internacionales, presentación de libros y talleres; además de la participación especial del humorista Mauricio Palma, intérprete de "Violento Parra";y el saxofonista Luis Moraga.

Uno de los ejes será analizar importancia de las llamadas filtraciones y cómo han permitido al periodismo poner a disposición de la ciudadanía hechos que, de otro modo, habrían permanecido ocultos.

También estará presente en la jornada el estudio de las denominadas guerras sucias en redes sociales, a través de trolls, bots y campañas de desinformación en tiempos electorales; así como casos en que la investigación sobre el crimen organizado ha puesto bajo la mira a distintas instituciones del Estado.

"Este año, además, nos visitarán periodistas de El Salvador y Venezuela que han enfrentado el exilio como consecuencia de su buen trabajo periodístico. Este panel lo moderará la periodista y fundadora de CIPER, Mónica González", detalló la organización.

Entre los periodistas que participarán se cuentan Mónica Rincón, Andrea Arístegui, Carlos Costas, Lucía López y Sergio Campos, entre otros.

Coordenadas Festival +CIPER

Viernes 28 de noviembre : jornada exclusiva para estudiantes universitarios y lanzamiento, con la emisión en vivo -18:30 horas- del podcast "Animales Políticos", de Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio

: jornada exclusiva para estudiantes universitarios y lanzamiento, con la emisión en vivo -18:30 horas- del podcast "Animales Políticos", de Daniel Matamala y Cristóbal Bellolio Sábado 29 de noviembre: mesas de conversación, talleres y mesas redondas, entre 12:00 y 19:00 horas

Las actividades tendrán como sede la Escuela de Periodismo UDP, en Vergara 240, a pasos del Metro Los Héroes.

Para asistir o seguir vía streaming, se requiere la compra de un ticket digital, con un aporte voluntario -desde 2.000 pesos-, a través de la plataforma Eventrid