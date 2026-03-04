Las condiciones laborales de los periodistas son "deplorables" en casi toda la Unión Europea

España figura entre los países europeos con peores condiciones laborales para los periodistas, junto a Croacia, Grecia, Hungría, Malta y Rumanía, según el informe anual del Consejo de Europa.

El reporte recoge las conclusiones del Monitor del Pluralismo en los Medios de Comunicación y advierte que "las condiciones laborales de los periodistas son deplorables en la mayor parte de los Estados de la UE, con salarios bajos y regímenes de Seguridad Social débiles o inexistentes".

Solo dos de los 34 países analizados —Dinamarca y Alemania— ofrecen buenas condiciones de trabajo, mientras que en Bélgica, Estonia, Finlandia, Países Bajos y Suecia los riesgos para la seguridad de los reporteros son considerados limitados.

Aunque España aparece rezagada en materia contractual, el informe matiza que el riesgo en el ejercicio de la profesión está lejos de ser de los más preocupantes del continente.

Ucrania, el principal foco de riesgo

En 2025, la Plataforma lanzó seis alertas por amenazas graves a la libertad de prensa en España, una menos que en 2024. En el conjunto de los 48 países supervisados se registraron 344 alertas, lo que supone un incremento "significativo" del 29 por ciento respecto al año anterior.

Las alertas se concentraron principalmente en Rusia (50), Turquía (49), Georgia (35), Serbia (35) y Ucrania (27), en su mayoría relacionadas con la invasión rusa y los territorios bajo control de Moscú.

El informe subraya que, por segundo año consecutivo, la guerra fue "la mayor fuente de peligro para los periodistas" en Europa.

Del total de alertas, 90 correspondieron a ataques contra la integridad física de comunicadores, incluidos los asesinatos con drones rusos de los ucranianos Olena Hramova, Yevhen Karmazin y Tetyana Kulyk, así como del fotoperiodista francés Antoni Lallican. También se consignó la muerte del periodista turco Hakan Tosun tras una agresión.

A ello se suma la utilización de la privación de libertad como mecanismo de control. El 31 de diciembre del 2025 había 148 periodistas detenidos en Europa: 36 en Azerbaiyán, 32 en Rusia, 27 en Bielorrusia, 26 en territorios ucranianos ocupados por Rusia, 24 en Turquía, dos en Armenia y uno en Georgia.

El informe también advierte sobre intimidaciones, intentos de apropiación de medios y represión transnacional, con agresiones físicas a periodistas durante manifestaciones, especialmente en Georgia, Serbia y Turquía.

Avances en la legislación española

Entre los elementos positivos, la Plataforma destacó iniciativas estatales y europeas para fortalecer la libertad de prensa, como un proyecto de ley orgánica impulsado por el Gobierno español para proteger a los periodistas y sus fuentes.

Según el informe, la norma ofrece por primera vez "una protección jurídica completa del secreto profesional de los periodistas", consagra su derecho a no revelar fuentes ni entregar material no publicado y prohíbe la instalación de dispositivos de espionaje en sus equipos, salvo autorización judicial excepcional.

En esa línea, el documento recuerda que la Audiencia Nacional reabrió en febrero de 2025 la investigación por el uso del programa espía Pegasus contra periodistas y autoridades, para solicitar cooperación judicial a Francia e Israel.