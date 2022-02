"Mal busto": el incorrecto comentario de profesor Campusano sobre foto de futura ministra Siches

El profesor Jaime Campusano ha hecho una carrera develando el mal uso del lenguaje, sin embargo este domingo se transformó en trending topic de Twitter tras escribir 4 palabras y unos cuantos puntos suspensivos.

Para ser precisos, el escrito del profesor fue correcto si de gramática de trata, sin embargo muy mal hecho desde el punto de vista del machismo que no sólo movimientos feministas buscan erradicar.

El académico comentó un artículo de Biobío Chile sobre la respuesta de Izkia Siches a quienes la criticaron por ir al mall.





"Izkia Siches responde a quienes la criticaron por ir a un mall y muestra la ropa que se compró", dice el títular del medio.

"Mal busto...perdón, gusto", escribió Campusano bajo el link de la nota.

De inmediato hubo quienes no toleraron el acto incorrecto del académico.

"Educación no tienes nada", "un comentario así sólo demuestra lo retrógrado de su pensamiento", "quítese la palabra profesor, no da el ancho", "machista" y "te atreves a criticar cuerpos ajenos", fueron sólo algunos de los comentarios que se ganó el incorrecto acto de Jaime Campusano en Twitter.

Pero eso no fue todo. Frente a los cientos de mensajes criticando el tuit del señor Campusano, este no tardó en contestar y dejar claro que no tiene ningún respeto por la futura ministra del Interior.

"Ni un respeto por tu amiga. Ni antes ni nunca. Guardate tus opiniones, las mias no van para ti. NA QUE VER CON EL GENERO. Métete en tus cositas. Ok", agregó Campusano.