Periodista Rocío Montes ganó el Premio Lenka Franulic 2026

La periodista Rocío Montes Rojas fue elegida ganadora del Premio Lenka Franulic 2026, distinción que entrega anualmente la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas (ANMPE), para reconocer la trayectoria, el compromiso y el aporte de mujeres que han contribuido significativamente al desarrollo del periodismo en Chile.

Licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile y magíster en Periodismo por El País y la Universidad Autónoma de Madrid, Rocío Montes ha desarrollado una carrera profesional en medios nacionales e internacionales, especializándose en política, reportajes y análisis de la realidad chilena y latinoamericana.

Su trayectoria partió en Radio Universidad de Chile, para luego ser parte del equipo de Reportajes del diario El Mercurio. Posteriormente ejerció en medios como La Tercera, revista Caras y Diario Financiero.

En 2011 comenzó su labor como corresponsal en Chile del diario español El País, medio en el que 2023 asumió como jefa de información de la redacción chilena. Asimismo, participó como conductora del podcast El Café Diario de La Tercera; y hoy también conduce el espacio de análisis semanal De esto se habla, de El País y radio ADN, y es panelista del programa político Tolerancia Cero de CNN Chile.

Su trabajo también se ha extendido al ámbito editorial, participando en publicaciones sobre política e historia chilena, entre ellas "Hijas de general" (2013), "Cambio sin ruptura" (2021) y "La historia oculta de la década socialista" (2022). En 2018 recibió el premio Alejandro Silva de la Fuente, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua, en reconocimiento a la excelencia periodística.

"Con emoción y compromiso recibo esta noticia, a 25 años de haberme iniciado como reportera, un lugar desde el que nunca he salido. Hoy lidero una redacción compuesta mayoritariamente por mujeres, donde hemos procurado visibilizar a las chilenas desde todos los frentes. Entiendo este reconocimiento como un respaldo a nuestro trabajo diario, que hacemos con rigor y sensibilidad a nuestros tiempos", dijo la premiada.

El jurado del Premio Lenka Franulic 2026 estuvo compuesto por Verónica Franco Montecinos, Premio Lenka Franulic 2025; María Teresa Cárdenas Maturana, presidenta de ANMPE; Alberto López-Hermida Russo, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae; Rocío Alorda Zelada, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile; Delia Vergara Larraín, Premio Nacional de Periodismo 2025; Pablo Marín Castro, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y Magdalena Saldaña Villa, directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica.