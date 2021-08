Matrimonio igualitario: UDI busca proteger la "objeción de conciencia" de las iglesias

Los diputados UDI Juan Manuel Fuenzalida, Gustavo Sanhueza (vicepresidente del partido) y Juan Antonio Coloma presentaron una indicación al proyecto de matrimonio igualitario de Michelle Bachelet, actualmente impulsado por el Gobierno de Sebastián Piñera, para que así las iglesias puedan acudir a la "objeción de conciencia" y negarse a casar a dos personas del mismo sexo, pese a que la iniciativa original no contempla uniones religiosas.

"Las iglesias, cualquiera sea la fe que profesen, no estarán obligadas a celebrar matrimonios entre parejas de igual sexo, conforme lo dispuesto en este artículo (1)", señala la idea que fue presentada ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, con el fin de enviar una señal a su sector más conservador y allanar el apoyo oficialista a la iniciativa en el Congreso.

Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, fustigó al gremialismo por presentar esta indicación y pidió "rechazarla".

"El proyecto de matrimonio igualitario no es sino un proyecto que permite habilitar el acceso de las parejas del mismo acceso al matrimonio civil y, por tanto, lo que tiene que ver con el matrimonio religioso es algo que no le es competente al proyecto", señaló Amor.

"La postura de Fundación Iguales es no incorporar esta indicación; a rechazarla, no aceptarla, porque no compete a las ideas matrices (del proyecto)", agregó la representante.

GOBIERNO PIDIÓ ACELERAR LA TRAMITACIÓN

En tanto, Lorena Recabarren, subsecretaria de DD.HH., pidió acelerar la tramitación de la iniciativa para poner fin a las relaciones de "primera y segunda categoría".

"Este proyecto desde el Ejecutivo estamos convencidos que es un paso para alcanzar una sociedad más inclusiva, realzando el valor de la autonomía personal y el derecho de cada persona a decidir cómo vivir su vida poniendo fin a las relaciones de pareja de primera y segunda categoría", señaló Recabarren.

"Y a los prejucios y arbitrariedades que impiden a las parejas del mismo sexo, acceder al vínculo matrimonial sin perjudicar los derechos de terceros en ningún caso", agregó la autoridad de Gobierno: "Por ello sugerimos a esta honorable comisión aprobar este proyecto de ley que adecúa nuestra normativa nacional al mandato del derecho internacional de los DD.HH.".

EN CHILE VAMOS COMENZARON LOS DEBATES INTERNOS

En Chile Vamos, en tanto, comenzaron los debates internos sobre la votación de este proyecto y el rol de los diputados en un eventual gobierno de Sebastián Sichel, que apoya esta iniciativa.

El diputado Eduardo Durán Salinas (RN), miembro de la "bancada evángelica", señaló que "los proyectos colectivos tienen diversidad y eso lo enriquece, no tiene por qué ser un problema. Yo soy un diputado de Chile Vamos, cuyo candidato presidencial es Sebastián Sichel, pero eso no significa que esté de acuerdo con él en todos los temas".

"Por ejemplo, en el matrimonio igualitario mi convicción será votarlo en contra... Eso es parte de mi autonomía como legislador y no recibiré una orden de partido a este respecto. Al igual que estoy en reflexión respecto del cuarto retiro del 10%, estos dos son temas en los que podemos diferir con Sichel, aunque pertenezcamos al mismo proyecto político", sentenció el parlamentario, hijo del ex obispo de la Catedral Evangélica de Chile, Eduardo Durán Castro.