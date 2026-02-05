Movilh denunció a trabajador por dichos sobre pareja lésbica y Copec lo despidió

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que un trabajador de una estación de servicio Copec en Providencia "pidió con gritos a una pareja que no se besara en el lugar", el pasado 1 de febrero, cuando dos mujeres llegaron hasta el lugar para comprar en la tienda de conveniencia y luego esperar un vehículo de aplicación.

"Estábamos con mi pareja esperando un Uber en la Copec ubicada en Salvador con Santa Isabel, cuando este tipo nos empieza a gritar que dejáramos de besarnos que lo hiciéramos en privado ya que habían niños y guaguas al frente mirando", dijo una de las afectadas, citada por la ONG.

El Movilh agregó que "parte del episodio fue grabado por una transeúnte, quien increpó al trabajador, el cual reaccionó diciendo que 'háganlo en privado, hay niños chicos ahí'. Al ser consultado por la misma transeúnte si él se daba besos privados, respondió que 'no..., pero somos...'".

El grupo, que consideró que "lo ocurrido vulnera a todas luces la Ley Zamudio, la cual prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual o identidad de enero", también dio cuenta de que empresa reaccionó a la situación, apuntando que "este comportamiento no representa los valores de Copec y lo rechazamos de forma categórica".

De hecho, la misma pareja afectada reveló que "Copec nos contactó y nos comentó que habían desvinculado" al operador denunciado.

"Destacamos que Copec hubiese reaccionado rápidamente, al pronunciarse públicamente contra la discriminación, al reforzar sus protocolos y adoptar sanciones ejemplares", dijo la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.