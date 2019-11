Una pareja lésbica denunció que un sujeto las hostigó y posteriormente las golpeó a ambas en el Metro de Santiago.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó que el agresor, de alrededor de 50 años, se les habría aproximado tras observar sus expresiones de afecto por varios minutos en uno de los trenes.

Desde la estación Manuel Montt, el sujeto reaccionaba ante la pareja con "gestos, ademanes o ruidos burlones", antes de golpearlas al descender del vagón en Universidad de Chile, según explicó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Una de las afectadas, Tiare Abarca, relata que fue entonces que el agresor "empujó en forma intencional a mi pareja, quien le pidió cuidado, pues era hora punta y había mucha gente. El tipo le respondió 'cállate maricona culiá'".

Ante el insulto, la víctima señala que "tomé a mi pareja del brazo para irnos, pero el tipo me pegó un combo en el rostro. No contento con eso, se lanzó sobre mi pareja para golpearla".

"Tuve un segundo intento fallido por sacar a mi pareja del conflicto, porque el tipo me pegó un segundo combo, esta vez en el ojo. Caí hacia atrás, sobre el vagón, que estaba detenido. De no ser así, me habría tirado a las vías", concluyó.

Tras la golpiza, personal de seguridad de Metro se llevó al sujeto. El Movilh actualmente está realizando las gestiones para que la empresa revele la identidad del agresor.

La vocera de la organización remarcó que "estos abusos no deberían quedar impunes. Lamentablemente tenemos una ley antidiscriminatoria deficiente y débil que impide alcanzar justicia como una quisiera. En este contexto, estamos explorando qué acciones legales se pueden cursar".

Andrade también emplazó a la ciudadanía a "repudiar y contribuir a prevenir la lesbofobia y todas sus formas de expresión".