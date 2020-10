Un colegio ubicado en Australia, específicamente en Mainly, al norte de Sydney, llamó la atención por impartir a sus estudiantes clases de mecánica, que incluye mantenimiento de automóviles. Todo esto para no tengan que depender de otros cuando tengan edad de manejar. El curso para las niñas de 16 y 17 años del colegio Stella Maris College incluye medir la presión y cambiar neumáticos, chequear los niveles de aceite y el líquido refrigerante de un automóvil, además de resolver qué hacer en caso de un accidente. “Todo nuestro personal y la directora Elizabeth Carnegie sintieron que un taller como este sería muy beneficioso y un aprendizaje que las chicas neceistan tener antes de dejar la escuela. También era importante mostrarle a las chicas que tienen la capacidad para resolver situaciones por ellas mismas cuando esten en la ruta y que no tengan que depender de otra persona", contó Amy Smith, asistente principal de bienestar estudiantial, a Daily Mail.

