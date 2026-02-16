Libro autobiográfico de Gisèle Pelicot se publica este martes en todo el mundo

Gisèle Pelicot, mujer francesa que se convirtió en símbolo internacional de la lucha contra la violencia sexual, publica este martes su libro de memorias "Et la joie de vivre", traducida al español como "Un himno a la vida", en una veintena de idiomas en todo el mundo.

Pelicot, que sufrió, drogada con somníferos y ansiolíticos, las violaciones de medio centenar de hombres sin su consentimiento a instancias de su entonces marido, relata por primera vez en primera persona su historia personal, desde su difícil infancia hasta su matrimonio, su carrera profesional y su maternidad, siempre en un continuo afán de buscar la felicidad y mantener su dignidad, según destacó en varias entrevistas previas al lanzamiento del libro.

Además de relatar su experiencia, Gisèle Pelicot reflexiona sobre la reconstrucción personal tras la violencia sufrida durante casi una década. Y, en vísperas de su publicación, declaró que desea visitar a su exmarido en prisión para "comprender" las razones de su traición, como parte de su proceso de sanación.

Esta septuagenaria se convirtió en un símbolo feminista mundial por su resiliencia ante la gravedad de los hechos y, entre otras cosas, haber decidido que el proceso judicial sobre sus violaciones, conocido como el "juicio de Mazan", fuese a puerta abierta para que "la vergüenza cambie de bando".

Ese gesto de renunciar al anonimato y exigir que las audiencias fueran públicas fue interpretado como un acto de valentía que trasladó la vergüenza del delito a los agresores.

El libro de Gisèle Pelicot, quien iniciará una gira de promoción de su libro con visitas a varias capitales del mundo, ha sido escrito junto a la periodista y novelista Judith Perrignon y se publicará en simultaneidad con Latinoamérica, la edición francesa y otros 20 idiomas en todo el mundo.

La librerías se preparan para el lanzamiento mundial

Librerías de todo el mundo se preparan ya para su venta, que se perfila exitosa, según vaticinó a la agencia de noticias EFE la encargada de Fontaine V.H. de París, Caroline Paumier.

El libro "tendrá mucho éxito" porque contiene "declaraciones importantes" que "ayudarán a muchas mujeres y hombres", dijo Paumier, al mostrar algunos de los ejemplares que este martes pondrá a la venta.

"Es una figura de víctima, pero sobre todo de dignidad, de mujer combativa. Y de algo de esperanza, también porque su libro termina en una nota de esperanza y de voluntad de vivir a pesar de la violencia", manifestó la encargada de la librería parisina.

Para esta librera, "el nivel de barbarie que se ha revelado, en la esfera íntima de una mujer, es un evento fuera de lo común. Es algo que uno intuye, que sabe que algunas mujeres han vivido y tal vez algunos hombres también, pero a este nivel, a este grado, es algo nunca visto", añadió.

Gisèle Pelicot podrá explicar en sus memorias "su verdad" porque nunca antes "había podido hablar directamente de la forma en la que lo ha hecho ahora, que es la que ella ha escogido", concluyó Paumier.

"Un himno a la vida" tiene 256 páginas y se encuentra ya disponible en preventa en librerías nacionales: Buscalibre ofrece dos ediciones importadas con valores que oscilan entre los 24 mil y 30 mil pesos, además de una edición nacional a 18 mil, que, al igual que en Antártica, subirá a 20 mil una vez publicada la obra.