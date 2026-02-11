Unesco lanzó programa global para reducir la brecha de género en ciencia y tecnología

La Unesco presentó este miércoles un nuevo programa destinado a acelerar en tres años el progreso de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a nivel global en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El plan, financiado por Canadá y denominado GenSIS (Gender-Inclusive Science Institutions & Systems), busca apoyar a países e instituciones para abordar los factores estructurales que impulsan la desigualdad de género en la ciencia.

El programa se integra a los pilares de acción de la Unesco para aumentar la visibilidad de las científicas, combatir la desigualdad desde la educación y construir entornos científicos más inclusivos.

La iniciativa prioriza cambios sistémicos y de largo plazo, promoviendo buenas prácticas institucionales por sobre acciones centradas únicamente en el empoderamiento individual.

"El acceso a la ciencia no es tan universal como debería ser: demasiadas mujeres y niñas siguen excluidas", afirmó el director general de la Unesco, Jaled al Anani, quien advirtió que aún enfrentan barreras para estudiar, liderar investigaciones y ser escuchadas.

La autoridad advirtió que, aunque las mujeres representan casi la mitad de los graduados de educación superior en el mundo, solo un tercio obtiene títulos en áreas STEM. Además, menos de un tercio de los investigadores en estos campos son mujeres y su presencia disminuye aún más en cargos de liderazgo.

"Estas desigualdades son aún mayores en sectores emergentes clave: en las principales economías del mundo, las mujeres representan solo una cuarta parte, 26 %, de la mano de obra en datos e inteligencia artificial, solo el 15 % en ingeniería y apenas el 12 % en computación en la nube", señaló Al Anani.

"No podemos permitirnos esto. Porque cuando se excluye a las mujeres de la ciencia, toda la sociedad sale perdiendo", agregó.