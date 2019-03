Yuyuniz Navas salió al paso de críticas por polémica frase sobre la violencia de género

La actriz e instructora de yoga Yuyuniz Navas salió a aclarar la polémica frase con la que abordó el tema de la violencia de género durante un conversatorio sobre la percepción del cuerpo femenino.

Durante el evento, organizado por la marca de cosméticos Natura, Navas dijo que "una mujer que se expone a que un hombre le levante la mano, es problema de la mujer que acepta. Totalmente, porque tú aceptas quedarte ahí".

Una frase que fue abordada en el momento por la abogada y master en prevención de violencia de género Daniela Campo, quien insistió en que la víctima nunca puede ser la responsable del abuso.

Tras el encuentro, Navas se volcó a sus redes sociales y a través de un video en vivo en Instragram, reproducido por Intrusos, intentó explicar sus dichos.

"Cuando hablamos de la violencia y ese fue un punto que tuvo reacción en el conversatorio. Yo sufrí violencia, mi mamá sufrió violencia. Tenemos una historia de violencia en nuestra familia y eso no se puede tapar ni borrar de la historia. Eso es real. Y, como también lo conversamos hoy día en la mañana, para poder empezar a sanarlo tenemos que verlo y al verlo lo tenemos que reconocer. Ese es el primer paso", afirmó la hija de Eli de Caso.

En esa línea, agregó que "cuando nosotros aceptamos que eso es real, estamos en un primer escalón para resolver eso. Entonces si yo entiendo que si yo me respeto, que si yo me quiero de verdad o por lo menos hago el trabajo a diario (...) si yo me quiero día a día, yo no voy a aceptar por ningún motivo ni siquiera a alguien que me levante la mano, porque ya a ese nivel no voy a estar con esa persona... A alguien que me levante la voz, que me trate mal desde la palabra, porque hay que partir desde antes".

"Cuando viene el golpe, antes hubo muchas otros actos y actitudes violentas", remarcó Navas.