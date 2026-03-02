Las memorias de Giuffre, víctima de la trama Epstein, se publican en español el 3 de junio

El 3 de junio se publicarán en España y Latinoamérica las memorias de Virginia Giuffre, una de las víctimas de la trama de Jeffrey Epstein y del expríncipe Andrés de Inglaterra, anunció este lunes la editorial Planeta.

'La chica de nadie' ('Nobody's Girl', en la edición en inglés, que se publicó el pasado mes de octubre) es "el legado póstumo de Virginia Roberts Giuffre, la mujer cuya valentía resquebrajó los muros de la impunidad", afirma la editorial en un comunicado.

Un libro coescrito con Amy Wallace que Giuffre, que se suicidó en abril de 2025, dedica a sus "hermanas supervivientes y a cualquiera que haya sufrido abuso sexual".

Con medio millón de ejemplares vendidos y traducido a más de 20 idiomas, el libro es "un documento humano excepcional" que "despoja de artificios el caso Epstein-Maxwell para centrarse en la raíz: una infancia marcada por la vulnerabilidad y la mecánica psicológica del abuso".

Giuffre y Wallace trabajaron durante dos años en estas memorias, subtituladas como 'Mi historia de supervivencia y lucha por la justicia', que la autora dejó preparadas para su publicación poco antes de su fallecimiento.

Unas memorias que incluyen fotografías del archivo personal de la autora y que están divididas en cinco partes con 36 capítulos, en un repaso cronológico a su vida que toma como punto de partida cuando tenía 15 años y sufrió el primer abuso en Miami a punta de pistola.

La estadounidense recuerda también su primer encuentro de adolescente en el club del ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago, con Ghislaine Maxwell, novia y colaboradora de Epstein condenada en 2022 a 20 años de cárcel por tráfico sexual.

En las memorias, Giuffre sostiene que mantuvo relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés al menos en tres ocasiones, la primera en marzo de 2001, con 17 años, en el departamento de Maxwell en Londres.

En 2022, llegó a un acuerdo extrajudicial con Giuffre que la prensa británica cifró de entre 10 y 12 millones de libras (de 11,5 a 13,8 millones de euros), lo que le evitó pasar por un eventual juicio en Estados Unidos.

El expríncipe, que en octubre había sido despojado por su hermano, el rey Carlos II de Inglaterra, de todos sus títulos y honores, fue detenido el pasado 19 de febrero bajo sospecha de presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.