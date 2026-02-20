Policía británica pide cooperación a escoltas del expríncipe Andrés tras su arresto

La Policía británica pidió este viernes a agentes que pudieran haber trabajado estrechamente con el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, detenido el jueves y posteriormente liberado bajo investigación, que compartan información proveniente de lo que vieran o escucharan en su periodo de servicio.

En un breve comunicado, la Policía Metropolitana de Londres (Met) dijo que estaba identificando y contactando a oficiales, tanto antiguos como en activo, que hubieran participado en algún momento dentro del equipo de protección del exduque de York, como parte de su investigación abierta con relación a las actividades del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein en el Reino Unido.

Las autoridades indicaron que se pidió a estos agentes que consideren "cuidadosamente" si algo de lo que vieron o escucharon puede ser relevante para sus pesquisas y les invitaron asimismo a compartir cualquier información que pudiera resultar útil.

Esta acción se conoce un día después de que el hermano de Carlos III fuese arrestado por la Policía del Valle del Támesis en su finca de Sandringham en su cumpleaños número 66 y liberado tras aproximadamente 11 horas en comisaría bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por unas presuntas filtraciones de información sensible por parte del expríncipe a Epstein cuando ejercía como enviado especial del Reino Unido para comercio.

Investigaciones paralelas

La Met precisó que su investigación, centrada en las denuncias relacionadas con trata de personas con fines de explotación sexual que involucraban a Epstein y a Ghislaine Maxwell, es independiente de las pesquisas realizadas por otras policías británicas.

Añadió que estaban al corriente de la cobertura mediática y los comentarios sobre el tema y confirmó que no se presentaron nuevas denuncias por presuntos delitos sexuales ocurridos dentro de su jurisdicción.

En paralelo, la Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto ayer del exduque de York, informó hoy el termino de los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, pero continúan en la mansión de Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace unas semanas, antes de ser desalojado por el rey.