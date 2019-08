Famoso actor porno español rompió el silencio por el VIH

Tras meses de silencio sobre los rumores del test de VIH, el afamado actor porno Nacho Vidal rompió su silencio para hablar de su verdadero estado de salud y cómo le afectó el hecho. Aseguró que no contrajo el virus.

Para hablar, usó su canal de Youtube, donde contó un chiste que hacía con su colega Rocco Siffredi. "Hola, ¿cómo estás? He vuelto a coger el sida otra vez. Cuando eres un personaje fuerte, la gente se frota las manos cuando te pasa algo malo", relató.

"Nosotros nos hacemos un test cada 15 días, de gonorrea, clamidia, sífilis, hepatitis, sida. Yo tenía el test correcto, rodé siete escenas, pero me tenía que hacer otro test porque iba a trabajar a Colombia y quería tener un test fresco", relató.

"Cuál fue mi sorpresa que el último día, cuando acabo la escena con la última chica, me llaman de mi oficina y me dicen: 'Nacho, hemos recibido el test que te hiciste el otro día, pero hay una cosa que no está bien, que te sale positivo de VIH'", dijo.

El actor y productor le pidió a su secretaria que mandara un mensaje a las actrices con las que había trabajado. Les pidió que dejaran de trabajar y les pagó un test especial que analiza la presencia del virus rápidamente. Todo salió negativo.

Vidal aseguró que se someterá en directo a una prueba para demostrar que no tiene Sida, para acallar todas las versiones. El actor relató que una periodista llamó a su mamá para decirle que tenía el virus del Sida.

Para finalizar, el actor relató que sufrió un acoso en redes sociales.

"Me decían 'Muérete', le dijeron a mi hijo de 10 años que su papá se iba a morir. Es muy fuerte. Hay que gente de esta industria que ha sufrido este acoso y se ha suicidado. Si yo no fuese tan fuerte posiblemente me hubiese suicidado", remató.