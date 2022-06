Orellana, Cariola y Hassler firman "alerta feminista internacional" tras el fallo en EEUU contra el aborto

Una docena de autoridades feministas iberoamericanas publicó este domingo un comunicado conjunto en rechazo a la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula la protección al aborto.

El documento, que lleva el título "Alerta feminista internacional", lleva, en el caso de Chile, las firmas de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la diputada Karol Cariola y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

"Los derechos y avances que hemos logrado como movimiento feminista en el mundo hoy se ven amenazados. Hace algunas horas la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo histórico de Roe vs. Wade de 1973, determinando que el aborto deja de ser un derecho constitucional y permitiendo que cada estado de ese país regule e incluso prohíba el aborto", dice al inicio la declaración compartida por las autoridades.

"Sabemos que a nuestra capacidad de movilización y transformación se le oponen esas agendas conservadoras y misóginas, que atacan y cuestionan no sólo la legalización del aborto, sino también el derecho a una educación no sexista, el matrimonio igualitario, la lucha contra las violencias machistas y otros avances legislativos que representan la ampliación de derechos del conjunto de nuestras sociedades", sostiene el texto.

El documento señala que en los últimos años, "en plena ofensiva conservadora y de derecha fueron los movimientos feministas, en particular el latinoamericano, quienes mostraron la capacidad de resistir y de construir un horizonte de transformación, profundamente democrático y emancipatorio".

Además, el comunicado defiende la certeza de que estos "ataques" hacia las agendas de género "buscan cercenar nuestras democracias en nombre de la libertad, arremetiendo contra los derechos sociales y políticos, en particular los que promueven la igualdad".

"Nos convocamos a estar en estado de alerta como feministas de distintos lugares del mundo, dejando en claro que nos van a encontrar más unidas que nunca. Estamos convencidas que la lucha por nuestra emancipación sólo puede ser colectiva e internacional y que defender nuestros derechos es pelear por la igualdad", concluye el texto.

La declaración también está firmada por Irene Montero, ministra de la Mujer de España; Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la misma cartera en Argentina; María Nela Prada, ministra de la Presidencia de Bolivia; Gabriela Montaño, ex presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia; Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador; Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha, Ecuador; María José Pizarro, senadora de Colombia; Manuela Dávila, periodista y ex diputada federal de Brasil; y Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de la Mujer de México.