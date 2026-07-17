Investigación chilena permite avance para tratamiento de cáncer a la próstata

Una delegación chilena que participó en la Conferencia Anual de la American Brachytherapy Society realizada en California (Estados Unidos) expuso un exitoso estudio clínico acerca de tratamientos realizados en Chile en pacientes diagnosticados con cáncer de próstata, enfermedad de alta incidencia en el país con 11 mil casos en 2025, de los cuales 2.000 terminaron en la muerte del paciente.

Ante este escenario, un equipo compuesto por los oncólogos Piero Bettoli, Pablo Pizzi, Leonardo Badinez y Felipe Balbontín desarrolló la investigación clínica en la que se analizó la experiencia acumulada del programa de braquiterapia para combatir la enfermedad, evaluando dos grupos de pacientes tratados en distintos periodos: aquellos que recibieron el implante convencional dirigido a la próstata, y aquellos en quienes se incorporó intencionalmente la cobertura del segmento proximal de las vesículas seminales como parte de la evolución técnica del programa.

Los resultados, obtenidos en casos estudiados en las clínicas Dávila y Santa María, demostraron que el implante convencional entrega una dosis insuficiente a esa zona, mientras que la modificación técnica logró una cobertura de radiación significativamente mayor manteniendo los parámetros de seguridad para la próstata, la uretra y el recto, hallazgo que fue destacado por participantes como la doctora Mira Keyes, profesora clínica de la University of British Columbia y referente mundial en braquiterapia prostática.