Mujer tuvo cáncer de mama y sufrió un calvario por "conocido" cirujano: "Les pido que se fijen bien"

"Les pido que se fijen bien, que busquen tranquilamente": Ester Palma recuerda con dolor el proceso que vivió luego que le diagnosticaron cáncer de mama el año 2000 y advierte a las mujeres que quieran someterse a una cirugía plástica.

En su caso, debieron extiparle ambas mamas con tan sólo 36 años edad. "Yo era súper sana, hacía harto deporte, comía saludable, tenía mucha rabia, me llené de rabia. Todos los días me preguntaba ¿por qué yo?", señala.

El proceso fue largo y, aunque la operación fue exitosa, en medio de su angustia se encontró con un cirujano "que en ese momento era conocido. Fui donde él y nunca pensé que iba a ser una persona tan inescrupulosa. Me dijo que me iba a quedar bonito y que me quedara tranquila".

En sus primeras sesiones, Ester estaba contenta con los resultados, pero al tiempo el material en su seno derecho se rompió. La mujer volvió al hospital donde se trató el cáncer y recibió una impactante noticia: el médico le inyectó biopolímeros, por lo que tuvieron que quitarle todo.

"Pasé tocando puertas por todas partes, para que alguien me ayudara a ponerme el implante de nuevo, pero nadie quería porque decían que 'no arreglaban las embarradas que hacían otros'. Caí en una depresión y fue peor. Tuve que lidiar con un puro seno. Mi autoestima bajó al suelo", admite Ester.

Después de siete años halló una solución con el doctor Esteban Torres, médico cirujano especializado en cirugía plástica reconocido por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica.

"Me devolvió la vida, a pesar de que fue compleja mi reconstrucción", dice Ester. Ahora, a sus 56 años, llama a que otras mujeres que pasan por lo mismo se asesoren bien a la hora de optar por una cirugía plástica: "Pregunten si está bien lo que van a hacer. Yo no lo hice, y a lo mejor si hubiese preguntado al doctor que me operó del cáncer me habría dicho que no lo hiciera".

El doctor Torres afirma que "muchas veces los pacientes buscan cirugías, pero más que cirugías lo que necesitan es mejorar la forma, mejorar la calidad de la piel, mejorar la flacidez o solo compactarse. No hay que olvidar que la cirugía no es mágica y necesita un tratamiento posterior".

En el caso de cáncer de mama, agrega el doctor, "una vez que el paciente ya remitió todo su cáncer -es decir que ya se sacó todo, se hizo la radioterapia, se hizo una quimioterapia- está en condiciones de ser reconstruido. Muchas veces se hace lo que se llama reconstrucción inmediata; es decir, que se hace la mastectomía total y en el mismo acto se hace la reconstrucción".

En Chile, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por canceres en mujeres. Se estima que en el país cada tres horas una mujer es diagnosticada con esta patología, mientras que tres chilenas mueren al día por esta enfermedad.