Abogado de Mañalich tras fallo de la Suprema por correos: "En ningún caso me parece dramático"

El abogado del ex minstro de Salud Jaime Mañalich, Gabriel Zaliasnik, desdramatizó el fallo de la Corte Suprema que este jueves declaró improcedente una solicitud realizada por la cartera que actualmente encabeza Enrique Paris que buscaba dejar sin efecto la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que hiciera entrega de los correos electrónicos en el marco de la indagatoria por las cifras y las muertes relacionadas a la pandemia del Covid-19.

El pasado 15 de octubre el máximo tribunal había admitido la entrega parcial de correos electrónicos a la Fiscalía, sin embargo, el Minsal presentó una orden de no innovar.

Hoy, la Segunda Sala de la Corte Suprema determinó que "habiéndose pronunciado esta Corte sobre la controversia prevista en el artículo 209 del Código Procesal Penal, no ha lugar por improcedente. A la orden de no innovar solicitada en el primer otrosí, estese al mérito de lo resuelto".

"Prefiero no opinar, pues se trata de una controversia entre el Ministerio de Salud y el Ministerio Público del cual no somos parte, pero en ningún caso me parece dramático", reaccionó el defensor de Mañalich, consultado por Cooperativa.

Sostuvo que "lo que resuelve la Corte Suprema, en definitiva, es que le corresponde al ministro Paris definir los correos que estén vinculados a la investigación y que no afecten, además, a la seguridad nacional, que es precisamente lo que ya había resuelto la Corte Suprema y el Juzgado de Garantía".

"Habría sido deseable que el Ministerio Público proporcionara descriptores que facilitaran la selección de los correos, pero como ello no ocurrió, creo que el Ministerio de Salud deberá tomar las decisiones correspondientes", afirmó Zaliasnik.

La indagación en contra Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y los actuales subsecretarios de la cartera, Paula Daza y Arturo Zúñiga, se abrió luego de que el senador Alejandro Navarro (PRO) y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh) se querellaran ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

En paralelo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), también presentó una querella ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. El abogado que representa al jefe comunal, Ramón Sepúlveda, valoró la resolución del máximo tribunal, considerando que la solicitud del Minsal "no tenía absolutamente ningún sustento jurídico", y que tanto las defensa como las propias autoridades de Gobierno "han entorpecido esta investigación".