Académicos de la U. de Chile piden tomar medidas más drásticas para evitar el colapso del sistema de salud

En el marco de la pandemia por el coronavirus, un estudio de físicos expertos de la Universidad de Chile planteó que en el país se deben adoptar medidas más drásticas para evitar el colapso del sistema de salud y una "situación catastrófica".

En la investigación, los académicos y doctores en Física Pablo Moya, Francisco Muñoz y Miguel Kiwi (Premio Nacional de Ciencias Exactas 2007), exponen que "a partir del 23 de marzo de 2020 mostramos que Chile, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros países, deben reducir la tasa de infecciones. De lo contrario, en menos de siete días podrían estar en una situación catastrófica".

La predicción se basa en el cálculo del "índice de carga", que relaciona diferentes variables, como las capacidades del sistema de salud para tratar casos graves y críticos, el número de enfermos, cifras de fallecidos, la cantidad de camas UCI y las camas de hospital. Así las cosas, si el índice se excede, el sistema hospitalario colapsa, y el problema que puede llevar a ello radica en la rapidez en que aumenta el número de enfermos.

"Tomamos los datos del sistema de salud y la tasa de contagio de distintos países, estimando cuándo va a colapsar cada sistema de acuerdo con la capacidad de cada cual. Todavía no podemos decir si seguimos la curva de Italia o Corea del Sur; tendremos el dato en los próximos días, pero en cualquier caso es muy probable que el sistema de salud chileno colapse", planteó Francisco Muñoz.

Miguel Kiwi apuntó que, si bien hasta la semana pasada cerca de sólo el 5 por ciento de los casos confirmados por Covid-19 había requerido hospitalización, y de ellos sólo seis (pacientes) requirieron ser conectados a ventilación mecánica, la cantidad de respiradores mecánicos disponibles supone una preocupación.

Al respecto, detallaron que el Ministerio de Salud informó que existen 2.500 ventiladores mecánicos en el sistema público y que se adquirieron 800 equipos debido a la contingencia. Sin embargo, "aunque pocos pacientes requieren de ventilación mecánica, si ese número excede al de respiradores disponibles, la situación no pinta bien", advitrió Kiwi.

Cuarentena en siete comunas de la RM es "insuficiente y tardía"

Este miércoles el Gobierno anunció cuarentena total para siete comunas de la Región Metropolitana, que según la autoridad concentran la mayoría de los casos en la capital. La medida, comentó Muñoz, "va en la línea de las que se deben tomar, pero es insuficiente y tardía".

El académico Pablo Moya sostuvo que "la evidencia indica que mientras más se demoran las autoridades en tomar medidas de distanciamiento social efectivo, es peor para ese país. Además, como lo estima el índice que creamos, el problema no es necesariamente el número de contagios total, sino que la cantidad de casos que necesita hospitalización versus la capacidad hospitalaria".

A su vez, Muñoz aseguró que "según los gráficos, cuando el sistema de salud colapsa, la mortalidad aumenta fuertemente", y recordó en ese marco que "España, Italia e Irán fueron particularmente lentos con las medidas de contención y sus índices de mortalidad se dispararon".

"De los datos no podemos inferir si ocurrirá lo mismo en Chile. Personalmente, me inclino a pensar que la situación no será tan grave como en esos países -donde lo peor aún no llega-, pero creo que será una tragedia terrible", complementó.

"No estoy tranquilo con las medidas actuales. Tal vez el panorama nacional no sea tan malo como en Europa o EEUU, pero creo que el sistema de salud chileno va a colapsar. Ojalá nuestro trabajo aliente a las autoridades a tomar medidas más fuertes (...) Se ha hablado de la necesidad de establecer una cuarentena a nivel nacional pero el Gobierno se muestra reticente. Tratamos de crear una herramienta simple de entender sobre qué tan malo es el panorama, y así ayudar a tomar decisiones fundadas", finalizó.

El Minsal confirmó este miércoles que los casos confirmados en Chile aumentaron a 1.142, y más de la mitad (682) están en la Región Metropolitana.