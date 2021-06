Alcalde Claudio Castro: A Renca se le castiga por hacer bien la pega

Renca cunple 85 días en cuarentena y su alcalde Claudio Castro se refirió a esta medida, afirmando que en esta ocasión no sirve como sí ocurrió al inicio de la pandemia en 2020.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Castro indicó que las cuarentena de 150 días que tuvo la comuna el año pasado "efectivamente redujo la movilidad pero al poco tiempo los indicadores de movilidad volvían a aumentar, incluso en números mayores a antes de empezar la cuarentena".

"Imagina lo que ha significado para nosotros llevar tres meses de cuarentena mientras veíamos a pocos kilómetros de acá malls abiertos, restaurants abiertos, Fantasilandia y con los contagios subiendo", expresó el alcalde.

Según Castro, la autoridad gubernamental debió haber hecho "lo que sostuvimos desde el minuto uno de la pandemia: que la ciudad de Santiago debe moverse como un todo".

Con más de 800 casos en las últimas horas, Renca es uno de los altos números de contagios de Covid-19 pero según Castro, se debe a la forma en la que han ido en la búsqueda de casos de la comuna.

"Tenemos montado un sistema de testeo y trazabilidad que solo existe en Renca, y eso tiene que ver que hemos invertido en equipos, en un sistema de control y en inteligencia artificial. Eso nos ha permitido sistemáticamente testear más, encontrar más contactos estrechos y además buscar de mejor manera", explicó.

"Lo que se ha se ha sostenido, no solo por nosotros sino que también por expertos que han observado el caso de nuestra comuna, es que a Renca se le castiga por hacer bien la pega, porque en el fondo encontramos más casos pero no significa que tengamos una situación distinta a comunas como Independencia, que está literalmente cruzando una calle. No es que el virus se concentre en Renca", enfatizó Castro.