Alcalde de Romeral: No compartimos el criterio de la autoridad para decretar fase 2

Cuatro de las cinco comunas del país que retrocedieron a fase 2 en el plan "Paso a Paso" del Gobierno, pertenecen a la Región del Maule.

Así las cosas, las comunas rurales de Curicó, Romeral, Teno y San Javier, deberán confinarse los fines de semana, festivos y feriados.

Sin embargo, el retroceso a fase 2 llega en pleno período de cosecha agrícola para la mayoría de las comunas mencionadas, lo que molestó al alcalde de Romeral, Carlos Vergara.

"No compartimos el criterio de la autoridad. Hay mayor casos de incidencia en otras comunas que no retrocedieron, tuvimos más casos en junio y no se nos declaró en cuarentena, no entendemos", dijo el jefe comunal.

La autoridad agregó que "nos preocupa, porque en plena etapa de cosecha los agricultores y trabajadores de temporada, se juegan el sustento del año".

"Lamentable"

Desde el Gobierno, fue el intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, quien manifestó que "las cuatro comunas, como son Curicó, Romeral, Teno y San Javier, entrarán a fase 2 a partir de las 05:00 horas del día sábado, lo que nos parece lamentable".

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en el Maule existen 22 mil 686 casos positivos para Covid-19, con un total de 520 fallecidos, desde que comenzó la pandemia.