Alcalde de Tocopilla acusó al Ministerio de Salud de ocultar información

El alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, acusó al Ministerio de Salud de ocultarle información respecto a lo que sucedía en su comuna, donde a las 22:00 horas de este martes comenzará a regir la cuarentena obligatoria anunciada por el Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad comunal lamentó que "las cosas no se hacen como corresponde. Las cosas se han hecho muy mal, esta cuarentena era necesaria hace rato atrás en Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla y todas las ciudades (de la Región), porque estamos complicados. Aquí se ocultó información y se manejó el tema de no decir la verdad".

Moyano relató que "en Tocopilla teníamos uno, dos, tres, cinco casos (diarios) y de repente 14, 15, 16. Muchas veces en las reuniones que yo tenía con el Gobierno, (me decían) 'está todo controlado, quédese tranquilo, usted no tiene ningún problema', porque yo pedía cordones sanitarios para resguardar la ciudad, nunca se me escuchó".

"Estaban ocultando información, había más gente afectada, no eran uno o dos como se decía. (...) Quien entrega la información es el Ministerio de Salud, a mí nunca se me ha entregado la información oficial, los médicos no tienen la posibilidad de entregar información. A nosotros, los alcaldes de la Segunda Región, no nos entregan ninguna información", agregó.

El alcalde Moyano remarcó que "la autoridad ha llegado tarde con las ayudas o no han sabido planificar. Los alcaldes de la Segunda Región decidimos no hablar más (con el intendente), porque nos reuníamos lunes y viernes y no había resultados positivos, nunca nos escuchó".

Finalmente, el jefe comunal de Tocopilla criticó también que "la gente no ha sido responsable, no ha cumplido el rol que le corresponde: respetar una cuarentena y saber que estamos en una situación muy difícil y que si no sabemos ordenarnos, sencillamente esto se va a desbandar, porque no vamos a tener la cantidad de camas disponibles y vamos a tener que llegar a lo que pasó en Italia, España o Francia, que un doctor va a tener que decir quién se queda y quién se va para la casa".