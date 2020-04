Alcaldesa rompió la cuarentena para ir a salón de belleza en EE.UU.

La alcaldesa Becky Ames, de la ciudad de Beaumont, en Texas, EE.UU., causó indignación y polémica luego que la captaran violando la medida sanitaria de cuarentena para visitar un salón de belleza.

La autoridad fue vista en un establecimiento comercial haciéndose una manicure y las fotos se viralizaron en redes sociales.

@GregAbbott_TX are you aware that Beaumont, TX Mayor Becky Ames violated your order about nail salons today when the Nail Bar in Beaumont opened to allow her to “buy product”? Last time I checked, you didn’t have to soak your nails to buy something. Open us up!!!! pic.twitter.com/9GFt6Oosn2