Un albergue que funciona día y noche recibe personas en situación de calle en Angol, una iniciativa inédita en la Región de La Araucanía.

El albergue cuenta con profesionales de la Salud y asistentes sociales de manera permanente para atender a quienes están dispuestos a ir a pasar las horas del día y en la noche en un lugar acogedor, puntualizaron los responsables del establecimiento.

El seremi de Desarrollo Social de La Araucanía, Rodrigo Carrasco, señaló que "no solamente pasarán la noche, aquí pueden quedarse las 24 horas. Esto es voluntario no podemos obligar a nadie y sabemos que no todas las personas quieren venir a un albergue, muchos tienen sus rucos, pertenencias y mascotas y eso provoca que no quieran abandonar la calle".

El gobernador de Malleco, Juan Carlos Beltrán, indicó que "estamos dando inicio a la apertura de este albergue con autoridades y el equipo de profesionales para atender en principio a 20 personas que están en situación de calle".

El origen de los recursos proviene del Programa Noche Digna del Gobierno y tuvo una inversión de 40 millones de pesos