Anuncio de cuarentena en Arica fue bien recibido por comunidad y autoridades locales

Tras el anuncio del Ministerio de Salud de decretar cuarentena en el radio urbano de Arica, la comunidad y las autoridades regionales concordaron en que la medida era necesaria para frenar el explosivo aumento de casos positivos de Covid-19, que a la fecha suman 120.

La noticia derivó en una salida masiva de ariqueños quienes formaron largas filas en los supermercados y en la 1° Comisaría de Carabineros, lugar en el que son tramitados de manera presencial los salvoconductos.

Supermercados con largas filas tras el anuncio de cuarentena en Arica. (Cooperativa)

Consultados por Cooperativa, los vecinos aprobaron de manera unánime la medida, agregando que pudo ser adoptada antes para prever el explosivo aumento que dejó a la región como una de las de mayor tasa de contagios del país por cada 100.000 habitantes.

"Sí, es necesaria, pero las autoridades debieron haber cerrado la frontera antes, se hubiesen evitado muchas cosas", expresó Marta Valenzuela. A su vez, Jorge Aguirre indicó que "todo es necesario hoy en día porque los chilenos somos desordenados, no acatamos órdenes. Pero esto pasa más por la cabeza que tenemos, las autoridades, quienes desde que esto partió debieron haber decretado cuarentena".

Opinión regional

Una de las voces que exigía la medida desde el inicio de la pandemia era la del alcalde Gerardo Espíndola. La autoridad señaló que la medida permitirá controlar el avance de la enfermedad en una ciudad de un tamaño relativamente pequeño.

"Vamos a estaer haciendo todas las coordinaciones para poder llevar adelante esto, especialmente para garantizarla en aquellas personas a quienes les es muy difícil mantener la cuarentena, especialmente personas de escasos recursos a quienes ha que garantizarles desde el Estado las ayudas que correspondan".

Por su parte, los parlamentarios de la región creen que la ciudad requería restricciones más severas para evitar la propagación de la enfermedad, teniendo en cuenta el gran número de personas que hasta el día de hoy circula en las calles pese al llamado reiterado de quedarse en lo posible en la casa.

"Yo he sido crítico del gobierno en términos de que las medidas han llegado tarde, pero también soy crítico, y lo he dicho abiertamente, de aquellos ariqueños que de manera indisciplinada no están haciendo caso al llamado a quedarse en sus casas. Entiendo que no todos pueden cumplir ese llamado, pero una razón muy distinta es la de quienes están en la playa disfrutando con sus familias", declaró el diputado Vlado Mirosevic.

En tanto, el senador José Durana comentó que "lamentablemente en Arica no se estaban dando las condicones de autocuidado y había mucha gente que estaba realizando su vida absolutamente normal en las playas, en el centro y en cualquier lugar. Esta medida anunciada va a implicar en que pueda disminuir el nivel de contagiados en Arica".