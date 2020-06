Apertura de centros comerciales en Región de Coquimbo Discrepancias genera discrepancias

Cuando en la Región de Coquimbo los casos acumulados de contagios por Covid-19 alcanzan las 2.195 personas, los centros comerciales y malls de la zona comienzan a abrir sus puertas paulatinamente.

Uno de los principales detractores a esta decisión ha sido el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien en marzo firmó un decreto de emergencia sanitaria con el cual buscó el cierre de los centros comerciales como una medida para evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, a comienzos de junio la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó dejar sin efecto el decreto alcaldicio que declaró la suspensión transitoria de funcionamiento de multitienda Hites.

El jefe comunal calificó la apertura de los centros comerciales como un "tremendo error".

"Cuando quise cerrarlos y de hecho cerré las grandes tiendas, me presentaron un recurso de protección y me dijeron que no me correspondía y no lo puedo hacer, por lo que quedamos amarrados de manos. Entonces uno hace llamados, pero ve que por otro lado el poder económico tiene mucho más que ver con eso que con la salud de las personas", se lamentó Jacob.

Implementación progresiva de protocolo sanitario

Desde el lunes pasado MallPlaza La Serena se encuentra atendiendo público, para lo cual ha implementado una serie de medidas de prevención como sanitización y desinfección diaria en áreas de mayor uso por parte de las personas tales como escaleras, pasamanos, barandas, ascensores y montacargas, uso obligatorio de mascarillas y control de temperatura a trabajadores.

Las medidas son parte del protocolo de seguridad, como lo explica la subgerente de Mallplaza La Serena, Loreto Albandoz: "Ha permitido asegurar a la comunidad las condiciones necesarias para abastecerse de los productos de primera necesidad. Como compañía estamos trabajando en la implementación de una reapertura gradual, responsable y flexible, en coordinación con las autoridades y nuestros socios comerciales, implementando las más estrictas medidas de sanitización e higiene".

Fiscalizaciones por parte de la autoridad sanitaria

El seremi de Salud de la Región de Coquimbo, Alejandro García, señaló que, en relación a la reapertura de los centros comerciales y malls de la zona, la autoridad sanitaria realiza fiscalizaciones de forma periódica y constante a este tipo de establecimientos.

"Nuestros equipos comunales y de la Unidad de Salud Ocupacional realizan una exhaustiva inspección para que se cumplan todas las medidas de prevención y protocolos establecidos por la emergencia sanitaria por Covid-19", finalizó García.