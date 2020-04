La Municipalidad de Camarones entregó 190 cajas con alimentos no perecibles y artículos de aseo personal a los vecinos de la comuna, con el objetivo de evitar que se trasladen hasta Arica para abastecerse.

"Siempre el municipio tiene que estar en permanente contacto con su gente, sobre todo en estos tiempos difíciles a causa de la pandemia; nosotros lo que queremos es que nuestros vecinos y vecinas no bajen para Arica y así no corran el riesgo de contagiarse con el coronavirus; por tal motivo, les entregamos esta ayuda para que puedan cubrir al menos dos semanas de alimentación", señaló el alcalde de Camarones, Iván Romero.

Del total, 150 cajas fueron repartidas dentro de la comuna, mientras que las otras 40 fueron entregadas a familias de Caleta Camarones. "A mí me sirve mucho esta ayuda porque no tenemos cómo abastecernos, es complicado ir a la ciudad porque por las horas que dan, no alcanzamos", explicó María Salas, presidenta de la junta de vecinos de Caleta Camarones.

Desde la Municipalidad informaron que la Dirección de Desarrollo Comunitario se encuentra planificando la entrega de ayuda en otras localidades, con el fin de evitar la propagación del Covid-19 en la comuna que hoy no presenta casos.