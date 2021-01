Asesora OMS: Si las cosas siguen como están, tendremos ocho mil casos en la tercera semana de enero

La asesora de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y experta en salud pública, Jeanette Vega, señaló que "si las cosas continúan como están, vamos a tener alrededor de ocho mil casos en la tercera semana de enero".

Esto luego que en la última jornada se reportaran más de 4.000 casos diarios, la cifra más alta desde fines de junio, cuando estaba el peak en nuestro país.

La especialista indicó que esta situación se venía advirtiendo desde hace semana y que "si las cosas continúan como están, vamos a tener alrededor de ocho mil casos en la tercera semana de enero", además, detalló que según el Informe iCovid "tenemos aumento de casos nuevos sobre 20 por ciento a nivel nacional, ocupación UCI 87 por ciento a nivel nacional y valores mayores a 90 por ciento en al menos seis regiones".

"Estamos con mucha complicación y con una epidemia en clara expansión en todo el país", dijo la experta.

Además, criticó que "tenemos una ventaja por sobre los países del Hemisferio Norte que vamos atrás, y no estamos aprendiendo de lo que ocurre", a pesar de las advertencias y que "hay un tema de manejo de riesgo que continúa, a pesar de todo, siendo ambivalente, tenemos en estos momentos un manejo de las autoridades que -básicamente- por una parte informan este aumento alarmante y, por otra lado, no toman las medidas".

PERMISO DE VACACIONES: "PAN PARA HOY, HAMBRE PARA MAÑANA"

Vega cuestionó que cuáles eran los cambios reales de la pandemia ante el "aumento alarmante de casos" porque sino, a su juicio, "nos transformamos en reporteros de la epidemia y no en un equipo que está tomando acciones".

La especialista indicó que los permisos de vacaciones para viajar hacia otras regiones implementado esta semana "es pan para hoy día y hambre para mañana", ya que "se han transformado en un salvoconducto para saltarse las reglas, porque lo que ocurre en estos momentos es que no hay control ni de los enfermos ni de los contactos estrechos".

"No existe posibilidad de recuperación económica si es que no nos recuperamos y por lo menos contenemos la epidemia de Covid, entonces es una falsa dicotomía. Es cierto que la epidemia afecta a quienes tienen menos recursos, y es por eso que si no va de la mano con una protección de esas personas, es imposible", aseguró.