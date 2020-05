Bachelet participará del conversatorio de su fundación sobre la pandemia

La ex Presidenta Michelle Bachelet encabezará la segunda jornada del conversatorio online "Conversa Ciudadana" el próximo jueves 21 de mayo, cita sobre el Covid-19 que organiza su fundación, Horizonte Ciudadano.

La actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tomó contacto con el país por última vez la semana pasada, cuando fue parte de una charla de la Universidad de Chile sobre salud pública, en la que criticó el Carnet Covid-19 impulsado por el Gobierno, que finalmente no prosperó.

No es cualquier conversación y no es cualquier fecha: este 21 de mayo, a las 12 del día, se parte de una histórica #ConversaCiudadana por Facebook Live con la ex Presidenta y actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos, @mbachelet.



En paralelo, los ex ministros de Bachelet cercanos a su fundación se reunieron en los últimos días para abordar distintas opciones de recuperación del país postpandemia y designaron a las ex titulares de Salud Helia Molina y Carmen Castillo para levantar información nacional.

"Uno siempre tiene que ser aporte, y para poder aportar al país ojalá también buscar información donde profesionales estuvieron en lugares y espacios estratégicos a nivel país", comentó Castillo, quien también integra la mesa social Covid-19.

Respecto a su labor desde Horizonte Ciudadano, la ex ministra señaló que "hemos tenido reuniones para poder recabar antecedentes que pueden significar mejoras en la gestión actual de la pandemia", y añadió que se trata de "una situación en la cual a todos nos convoca, todos tenemos que aportar".

¿Oposición o bacheletismo?

Por otro lado, el ex canciller y actual timonel del PPD, Heraldo Muñoz, negó que los esfuerzos de la fundación de la ex Mandataria indiquen una rearticulación del bacheletismo.

"Creo que no hay que sobreinterpretar la participación de ex ministros y de la propia ex Presidenta en un conversatorio, porque de lo que se trata hoy día es de abonar esfuerzos, ideas para enfrentar no solo la pandemia, sino que lo que viene después, y retomar las reformas estructurales que se comenzaron a hacer en el gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Esa es una tarea pendiente", remarcó.

Su par del PRSD, Carlos Maldonado, se limitó a reconocer el desajuste de su bloque, y que al ser parte del bando opositor, "rearticularse es una tarea que demanda esfuerzos, y es lo que hemos tratado de construir en circunstancias especialmente complejas".

"Nuestro deber es rearticularnos y construir una alternativa del futuro. Todos los aportes y propuestas serán debidamente consideradas, analizadas y valoradas, pero la responsabilidad principal es de los partidos políticos", puntualizó.