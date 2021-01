Biobío: Implementarán puntos de control en los cinco ingresos de la región

Con el fin de reducir la movilidad en la zona, autoridades del Biobío anunciaron la implementación de puntos de control permanente en los cinco accesos principales a la región, lo que están funcionando desde las 09:00 horas de este jueves.

La decisión se debe a que pese a que 22 de las 33 comunas de la región se encuentran en cuarentena, no se ha logrado una disminución relevante en los casos de Covid-19.

Patricio Kuhn, intendente del Biobío, manifestó que "lo que queremos es que solamente ingresen a nuestra región personas que tengan permisos y justificaciones adecuadas. Lo que queremos es proteger a nuestra región. Sabemos que en esta temporada estival hay movimiento entre las regiones y lo que no queremos es que aumenten los contagios".

Héctor Muñoz, seremi de salud del Biobío, indicó que "hacemos un llamado a las personas de otras regiones que no vengan a Biobío, porque estamos en una situación con 22 comunas en cuarentena. Por lo tanto, es más de un millón de personas que están en cuarentena. La idea es que no vengan a la Región del Biobío si no tienen permisos correspondientes".

Estos controles, en los que habrá personal sanitario y militar, quienes exigirán presentar el pasaporte sanitario, están emplazados en Las Maicas, en la zona sur de Los Ángeles; Agua Amarilla, por Itata; Agua de la Gloria, entre Concepción y Cabrero; Santa Clara, en la Ruta 5 cercano a Bulnes: y en Chivilingo, correspondiente a la comuna de Lota.