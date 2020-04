Briones: Todas las pymes, incluidas las unipersonales, podrán acceder a la "Línea de Crédito Covid-19"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, resaltó que todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país, incluidas las unipersonales, podrán a acceder a la llamada "Línea de Crédito Covid-19", que avanza en el Congreso.

El proyecto de ley, enmarcado en el plan económico de emergencia del Gobierno, entrega garantías estatales a la línea de crédito, que será entregada mediante la banca, y capitaliza el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) en 3 mil millones de dólares.

"Quiero ser enfático de que del millón de pymes que hay en Chile, 650 mil son empresas que tiene una persona detrás; todas esas empresas son elegibles para este programa y hay que refrendarlo", aclaró.

[4/6] ...y según la clasificación oficial de empresas que reporta el @SII_Chile, hay cerca de 650 mil empresas con ventas anuales menores a 75.000 UF que son personas naturales. Esto equivale a cerca del 60% de las empresas de ese grupo de ventas. — Ignacio Briones (@ignaciobriones_) April 14, 2020

La iniciativa es discutida hoy en el Senado, tras haber sido aprobada ayer en la Comisión de Hacienda, que logró una indicación del Ejecutivo para fijar en la ley una tasa de interés de 3,5 por ciento, además de establecer un seguimiento mensual al rol de la banca.

El senador Carlos Montes (PS) manifestó que "valoramos el proyecto, es un paso muy importante y hay que sacarlo adelante".

Sostuvo que "hay un conjunto de microempresas y pymes que no son sujetos bancarios y que hay que construir instrumentos para ellos. Hay un conjunto de empresas que no entran y hay que tomarlas en serio, son entre 300 mil y 400 mil que no entran en esto".

Respecto a "qué pasa con la microypme, con aquellos que tienen un contacto menos intenso con el sistema bancario", Briones apuntó que "para todo ese mundo está BancoEstado, de hecho ese es su rol".

El ministro valoró además la celeridad con que el Congreso está tramitando el proyecto, que luego de su votación en el Senado será vista hoy mismo en la Cámara Baja.