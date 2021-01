Brote de Covid-19 en hogar de adultos mayores de Curicó deja 18 fallecidos

Un total de 18 fallecidos ha dejado hasta la fecha un brote de Covid-19 que afecta al Establecimiento de Larga Estadía de Adultos Mayores (ELEAM) del Hogar de Cristo en Curicó.

La cifra fue entregada por el alcalde de la comuna, Javier Muñoz, y ratificada por la Seremi de Desarrollo Social y la Familia.

Los decesos alcanzaron casi el 50 por ciento de la población de adultos mayores residentes del establecimiento, cuya capacidad total era de 40 personas.

"Para los que aún no creen, los que no se cuidan y buscan cómo salir a cualquier excusa, les cuento que en el último ELEAM de Curicó que tuvimos un brote por Covid-19, ya han fallecido 18 adultos mayores. Esto no busca alarmar, sino tomar conciencia y resguardos para cuidarnos", dijo el alcalde de Curicó, Javier Muñoz.

Felipe Valdovinos, seremi de Desarrollo Social y la Familia, agregó que "es una información lamentable lo del ELEAM de Curicó, es una cifra que no quisiéramos dar, pero esto refleja la seriedad de la pandemia. Hemos dispuesto de 52 barreras sanitarias en los ELEAM de la región. El llamado es a la gente a cuidarse y no exponer a nuestros adultos mayores".

Curicó, junto a Teno, Romeral, Molina, San Javier y Maule, se encuentran en cuarentena total, la cifra más alta de comunas en fase 1 según el plan "Paso a Paso" del Gobierno desde que comenzó la pandemia en nuestro país. Otras seis están en fase 2 (transición).