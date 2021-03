Brote de Covid-19 en un hogar de ancianos en Quillota: 18 personas contagiadas

Un brote de Covid-19 se detectó este viernes al interior de un Establecimiento de Larga Estadía de Adultos Mayores (Eleam) en la comuna de Quillota.

Fueron 18 las personas que resultaron contagiadas, de las cuales 15 son adultos mayores que no estaban todos vacunados debido a que algunos ingresaron después del proceso de inoculación que se llevó a cabo en aquel recinto y otros porque derechamente sus familiares no dieron la autorización.

Esta situación significó que por lo menos una persona de todos los contagiados registrara una condición más grave producto del virus.

El alcalde de Quillota, Luis Mella (DC), explicó que "la situación más grave es de uno de los adultos mayores, que al parecer fue trasladado al hospital hoy por su gravedad; el resto está estable. Teníamos a la gran mayoría vacunados, pero habían dos o tres que dieron positivo y que no estaban vacunados, y obviamente que son las personas que más nos preocupan".

"El que no estén vacunados responde en algunos casos a que los familiares no quisieron que se les vacunara. El hecho de que todavía algunos familiares, hijos, nietos, no autoricen o expresamente pidan que no se vacunen algunos adultos mayores no me parece", añadió el jefe municipal.

"Yo creo que la seguridad de la vacuna ya está demostrada. Hago un llamado a la gente para que de verdad, por amor a sus seres queridos, hagan todo lo posible porque estos sean vacunados", agregó.

Alcalde #Quillota Luis Mella dice q de 18 contagiados, 15 son adultos mayores, uno de mayor gravedad. Afirma q no todos están vacunados pq familiares se opusieron n algunos casos. “Llamo a que, por amor a sus seres queridos, hagan lo posible para que sean vacunados” @Cooperativa https://t.co/dHM1kfbMV1 — Belén Velásquez Neracher (@belenvelasquez) March 19, 2021

Este hecho se enmarcó en la compleja situación epidemiológica y sanitaria que vive la región de Valparaíso, en la que se registró una alta ocupación de camas críticas y donde también hoy fueron informados cerca de 600 nuevos contagios y casi 4.000 casos todavía se mantienen activos.

Esta situación desencadenó que mañana casi el 65% de la población regional de Valparaíso va a estar confinada debido a la cuarentena.