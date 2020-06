Calama: 34 personas infringieron la cuarentena en el primer día

La autoridad sanitaria inició sumarios sanitarios contra 34 personas que infringieron la cuarentena obligatoria en Calama, en el primer día de la medida restrictiva que comenzó a regir desde las 22:00 horas de ayer martes.

Si bien la primera jornada en confinamiento fue calificada como "positiva" por las autoridades, no faltaron quienes salieron de sus casas sin contar con el permiso temporal respectivo.

"Sacamos un total de 34 sumarios por no portar los permisos correspondientes, que no los tenían o que sacaban uno para ir a farmacia y se iban a un supermercado, o que iban a camino al trabajo y en el camino, pasaban a la farmacia, o que usaban sus credenciales para estar en lugar no autorizados según las mismas", detalló la seremi de Salud de Antofagasta, Rossana Díaz.

Las autoridades montarom cuatro grupos, con personal municipal, de la Seremi, policial y del Ejército para fiscalizar el cumplimiento de la cuarentena, que tiene una duración de siete días prorrogables.