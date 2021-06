Cámara Baja aprobó el "IFE Universal" y ahora pasa al Senado

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a segundo trámite legislativo en el Senado el denominado IFE Universal propuesto por el Gobierno, para el 100% de los inscritos en el Registro Social de Hogares.

Se entregará al 100% de inscritos en Registro Social de Hogares, salvo familias que perciban renta sobre $800 mil per cápita, en los meses de junio, julio y agosto y 50% en septiembre.



Pasa al @Senado_Chile — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) June 3, 2021

La iniciativa fue aprobada con las modificaciones que se le introdujeron durante la tramitación respecto a lo ofrecido por el Gobierno, que mejoró su propuesta y aumentó los montos de 382 mil a 400 mil pesos el IFE para una familia de 3 personas; y de 467 mil a 500 mil pesos para una familia con cuatro integrantes,.

Además de la extensión del beneficio será hasta septiembre -inicialmente era de junio a agosto-, pero ese mes con un 50% del monto.

La Cámara baja aprobó ampliamente y despachó a su segundo trámite al Senado el proyecto que crea el denominado “IFE Universal”.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) June 3, 2021

Si la iniciativa es aprobada sin ninguna modificación en el Senado, el nuevo bono se comenzará a pagar durante este mes de junio.

"El IFE Universal, por mes, va a costar cerca de tres mil millones de dólares, (esto) corresponde a 10 hospitales de alta complejidad. Como estamos hablando de junio, julio, agosto y septiembre, estamos hablando, prácticamente, de 35 hospitales de alta complejidad", señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

El beneficio, tras una indicación ingresada en la Cámara Baja, se va a pagar, además, a las familias de los hijos e hijas de extranjeros nacidos en Chile, independientemente de la situación migratoria que tengan estas personas.

Cabe señalar que, por ejemplo, si una familia tiene ingresos promedio -divididos por el número de integrantes- de más de 800 mil pesos por persona, se van a quedar fuera del beneficio.

"Hoy, a través de lo que entabló la presidenta del Senado en los mínimos comunes, estamos respondiendo a la ciudadanía y por eso creo que es importante también valorar la voluntad de los ministros del Gobierno en este tema", dijo la diputada Joanna Pérez (DC).

INTENTO DE LA UDI DE EXTENDERLO A DICIEMBRE NO PROSPERÓ

Durante la sesión de la Cámara Baja, no prosperó el intento de la bancada de diputados de la UDI que buscada extender hasta diciembre el IFE Universal, debido a que no fue presentada a tiempo esa indicación y no se votó.

"Desde la UDI siempre quisimos que este IFE llegara a final de año, porque si algo que a la gente tiene aburrida es la incertidumbre que cada dos o tres meses se abre en el Congreso para debatir futuras ayudas. Creemos que desde el Gobierno, la DC y el PS se cometió un error", afirmó el diputado Juan Antonio Coloma.