Cámara Baja vota este martes acusación constitucional contra ex ministro Mañalich

En una sesión fijada a las 10:00 horas de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su rol en el combate de la pandemia del Covid-19.

El libelo, presentado por representantes de la oposición, necesita al menos 78 votos para seguir su tramitación en el Senado.

Desde el oficialismo esperan que se tome en cuenta la postura de la comisión revisora, que no llegó a un acuerdo y recomendará rechazar la acción en contra del ex ministro.

El diputado Jorge Durán (RN) indicó que "espero que la acusación constitucional no prospere, todos saben y la opinión pública ya se está dando cuenta que la oposición desesperadamente está inventando diversos tipos de acusaciones contra el Gobierno, sin importarle cuanto sufre la ciudadanía, sin importarle las víctimas reales de esto, utilizan a las víctimas con tal de inventar una acusación constitucional".

Por su parte, Jorge Alessandri (UDI) planteó que "por supuesto que en la Sala intentarán dar vuelta esa recomendación y decir que sí hay fundamento. Ahora, lo más evidente de que no era el momento para esta acusación y que no están los fundamentos es que la epidemia del coronavirus no ha terminado".

"Por lo tanto, evaluar lo que hizo o no hizo Mañalich en la mitad del proceso me parece del todo inconducente", insistió.

Oposición llama a la unidad

Desde la oposición, la diputada Catalina Pérez (RD) aseveró que "no se escuchó a las y los expertos, se privilegió la actividad económica por sobre la vida de las personas y por si fuera poco se ocultó información a toda la ciudadanía para disfrazar su incapacidad".

"Hay argumentos de sobra para aprobar la acusación contra el ex ministro Mañalich y esperamos que la oposición vote unida para no permitir la impunidad", recalcó.

Ricardo Celis (PPD) dijo que "yo espero que el martes seamos capaces en la Cámara de evaluar todos los informes que se han recibido, los testimonios respecto a estrategias que se tomaron en su momento".

"Yo espero que la Cámara tome y considere esos elementos, esos juicios y votemos pensando en Chile, en un futuro, porque la historia va a juzgar al Congreso", agregó el diputado.