Cañete cumple tres meses de cuarentena acusando "abandono" del Gobierno

Con 66 casos activos de Covid-19, la comuna de Cañete, en la costa sur de la Región del Biobío, cumplirá este sábado tres meses desde que inició su cuarentena obligatoria.

"No hemos tenido ningún resultado positivo; no estando en cuarentena teníamos muchos menos casos", dijo el alcalde Jorge Radonich (RN), quien criticó los "tirones de orejas" de las autoridades centrales: "Nos han dejado absolutamente solos, que con nuestros policías podamos hacer las fiscalizaciones. Nunca hemos tenido en la entrada de la ciudad equipos que puedan controlar el ingreso y el Estado no ha sido capaz de enviarnos a los militares".