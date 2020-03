Cardi B donará el dinero logrado con el remix de su viral "Coronavirus"

Semanas atrás, Cardi B publicó un particular video en el que hablaba de coronavirus y el peligro de su propagación, lo que llevó a DJ iMarkkeyz a convertirle en un remix cuyas regalías serán donadas para aquellos afectados por la pandemia.

Luego de que se supiera que el remix entró a los primeros lugares de las listas de iTunes y se extiende a través de Instagram y TikTok, un usuario de Twitter mencionó a la rapera y al DJ consultándoles si podrían considerar donar parte de las ganancias para las personas afectadas.

DJ iMarkkeyz respondió que donar era su "objetivo" desde el principio, y Cardi B estuvo de acuerdo. "¡Sí! ¡Eso es lo que haremos! Tengan en cuenta que no recibirán su dinero de inmediato... pero incluso dentro de unos meses habrá familias con problemas financieros por ser despedidos por el virus. ¡Donaremos!", dijo en la red social.

YES !THATS WHAT WE GOING TO DO ! Keep in mind you don’t get your money right away ...but even months from now there would be families with financial issues for getting laid off due to the virus .We will Donate ! https://t.co/ehAo8TCUhN