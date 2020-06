Casi 4.000 personas renunciaron a servicios de telecomunicaciones con nueva plataforma del Sernac

A las interrupciones de los servicios de telecomunicaciones debido a sobrecargas, en los últimos días se han sumado los cortes por fallas técnicas producto de las lluvias, por lo que varios miles de chilenos han optado por renunciar a los contratos.

Esta alternativa para quienes no han recibido respuestas satisfactorias mediante sus reclamos a las empresas se consolidó con la plataforma "Me Quiero Salir", lanzada hace una semana por el Sernac.

Su director nacional, Lucas del Villar, destacó que hasta la fecha esta "ha recibido alrededor de 3.800 solicitudes de parte de los usuarios, lo que comprueba su utilidad especialmente en el contexto de pandemia".

La herramienta obliga a las empresas a concretar el fin de las prestaciones en un día, de lo contrario, arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos.

Del Villar adelantó también que "a futuro, se agregarán otros mercados a la plataforma, como son el financiero, seguros, alarmas domiciliarias, entre otros, y estará disponible en la página web del Sernac la posibilidad de informarse respecto de cómo dar de baja estos contratos".

Las fiscalizaciones de Transportes

Uno de los afectados por estas emergencias es Cristián, residente de La Florida, quien relata que "durante el mes de junio he tenido dos eventos en los cuales se ha ido el internet por completo, he tenido hasta 12 horas sin servicio. Lo mismo me pasó en el mes de mayo, donde tuve me parece que fueron dos o tres".

"El problema radica no solamente en no contar con el servicio ni los descuentos. La verdad es que el asunto es que nunca te dan una solución completa", lamentó.

Solo este miércoles un corte masivo también afectó a clientes de VTR en Peñaflor, Maipú, Padre Hurtado, Talagante y Melipilla, falla provocada por la vandalización de la fibra óptica, según constató la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El Ministerio de Transportes mantiene las fiscalizaciones y oficios a las compañías por reclamos de cortes como esos, dividiendo las gestiones en dos categorías, según detalló la titular de la cartera, Gloria Hutt.

"Una tiene que ver con la contingencia Covid y la carga sobre los sistemas. Nosotros estamos permanentemente fiscalizando y oficiando a las compañías cuando tenemos reclamos por ejemplo o evidencia de no cumplimiento de las condiciones de los contratos", explicó.

El otro foco de los controles "son las emergencias climáticas que generalmente ocurren, y para eso hay una red de emergencia que se activa en forma permanente", mediante la que se detectan, por ejemplo, "casos de antenas que están dañadas o que han podido resultar alteradas y no pueden dar la cobertura, y en eso hay una reacción directa de los equipos de las compañías".