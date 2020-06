Centenares de colombianos continúan acampando afuera del consulado pidiendo su repatriación

Más de 250 inmigrantes de nacionalidad colombiana cumplen cerca de un mes pernoctando afuera de su consulado en Santiago mientras esperan una solución para regresar a su país, luego que la pandemia y la crisis económica truncaran sus sueños de prosperidad en Chile.

Con el invierno a las puertas, noches de temperaturas de entre 3 y 6 grados Celcius y los contagios de Covid-19 en plena en expansión -sumando más de 130.000 casos y sobrepasando los 1.600 muertos en el país-, estas personas se han organizado para cuidarse como puedan.

Durmiendo en carpas instaladas en el frontis de la sede diplomática, ubicada en la avenida Andrés Bello, en la comuna de Providencia, en el improvisado campamento hay ancianos, mujeres embarazadas y niños.

Aunque los pasos fronterizos con Perú y Bolivia están a más de 2.000 kilómetros de Santiago, unos cientos de inmigrantes pudieron volver en las últimas semanas por tierra tras amargas negociaciones con sus respectivas autoridades. Sin embargo, para aquellos que buscan regresar a sus casas en Colombia la opción solo es por avión.

"Esta situación nos preocupa mucho. Son personas de escasos recursos que necesitan retornar a sus países y no pueden hacerlo no porque Chile no les abra las puertas, sino que porque sus países les cierran el retorno", dijo el martes pasado el canciller Teodoro Ribera consultado sobre la situación de más de 1.000 inmigrantes latinoamericanos, de países como Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, que acampan desde hace varias semanas en sus distintas sedes diplomáticas en Santiago.

Chile vivió en los últimos años una explosivo crecimiento de la migración, que hoy, según los datos oficiales, llega a cerca de 1,5 millón de personas, que viajaron a nuestro país sobre todo atraídas por la estabilidad política y económica.