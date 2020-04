El chileno-español Marcelo Escalante García se encuentra hace 45 días varado en un velero frente a las costas de la isla de Roatán, en Honduras, y no se le autoriza desembarcar en ningún puerto cercano pese a no tener casos sospechosos o ya confirmados de coronavirus. Desde ese país centroamericano, Escalante contó sus desventuras y mostró el barco que comparte con otras cuatro personas. "No hay ninguna novedad. La noticia ha circulado en bastantes lados y eso para mía es bueno, alentador", dijo a Cooperativa.

