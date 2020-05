Chileno varado en Honduras volverá al país navegando y pide ayuda al Gobierno

El chileno-español Marcelo Escalante García se encuentra hace más de 50 días varado en un velero frente a las costas de la isla de Roatán, en Honduras, y no se le autoriza desembarcar, pese a no tener casos sospechosos o ya confirmados de coronavirus.

Este lunes, Escalante relató a Cooperativa.cl que se aburrió de no recibir ayuda y emprenderá un viaje en la embarcación, desde el Caribe a nuestro país. La travesía debería durar dos semanas y media, sin tocar puertos.

"Estoy planificando el viaje. Me voy de vuelta en mi velero a Chile, tratando de recoger a toda la gente que esté en las mismas condiciones nuestras. Hasta 20 personas puedo meter acá arriba", contó el viajero vía WhatsApp.

"A través de la embajada y consulado no se puede coordinar nada porque son inoperantes. Voy a pasar desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y tomar por el Pacífico rumbo a Chile", detalló Escalante, quien tiene un pedido al Gobierno.

"Necesito contactarme con el señor Piñera para que nos den un salvoconducto para poder pasar por el canal de Panamá. No tengo los 3.000 dólares para pagarlo", agregó Escalante, cuyo mail de contacto es marceloescalante9477@gmail.com.

"¿Qué haces después de 53 días de no tener respuestas y perder la esperanza? No tengo nada que perder, salvo 17 días de navegación, día y noche. Voy a necesitar combustible en capitanías de puerto y que me puedan embarcar a la gente"

"Es un tremendo viaje, pero estoy dispuesto a hacerlo por mi familia y por tantos que están en el camino pasándolo mal. Eso nos impulsó a tomar la decisión correcta", remató Escalante, quien hasta ahora se alimenta gracias a María Cleta, una chilena que tiene un hotel en Honduras.

Su testimonio: