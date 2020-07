Cinco votos de derecha confirmados en el Senado para el retiro del 10%

El senador UDI José Durana es el quinto oficialista en confirmar que votará a favor del retiro del 10 por ciento de fondos de pensiones, que está tramitándose en la Cámara Alta.

Días después de insinuar un eventual respaldo en Cooperativa, el parlamentario anunció su decisión este lunes, sumándose a sus compañeros de partido Iván Moreira y David Sandoval, y a los RN Manuel José Ossandón y Juan Castro.

"He tomado la decisión de votar a favor del retiro del 10 por ciento -señaló en un video, enfatizando que- no es un voto ideológico, no estoy transgrediendo los principios de la UDI ni de la derecha, muy por el contrario: estoy con la gente".

Para el representante de Arica y Parinacota, "este es un voto humano, porque hoy día el grado de universabilidad que tiene el retiro de fondos permite efectivamente solucionar la vida a personas que lo están pasando muy mal".

"Porque soy de terreno, porque estoy conectado con la gente a través de las redes sociales, a través de las ollas comunes, a través de los que significativamente están viviendo miles de chilenos, y en especial, ariqueños y parinacotenses con nombre y apellido, me pongo en el lugar de ustedes, voto a favor", concluyó.

Con el voto confirmado ayer por el senador Ossandón ya se cumpliría el quórum de 3/5 para aprobar la iniciativa esta semana, pero la decisión de Durana agudiza las divisiones al interior de Chile Vamos ante la gestión de esta crisis desde el Gobierno.