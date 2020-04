En medio de la pandemia de coronavirus, el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, expresó su preocupación por los casos que han conocido de edificios y condominios que han tomados medidas para restringir "el libre tránsito del personal de salud". Desde el gremio rechazaron estas disposiciones y llamaron a retirarlas, pues "no cumplen ningún objetivo en el sentido de disminuir los riesgos de contagio". Incluso, no descartan acciones legales para que no se produzcan estas discriminaciones.

