Colegio Providencia se convierte en guardería para ayudar a padres durante la pandemia

La Municipalidad de Providencia inauguró este lunes el proyecto "Guardería Pro", que recibió a 28 niños y niñas con el fin de ayudar a aquellas familias que, por temas de horarios laborales, no pueden cuidar a sus hijos, y que tampoco cuentan con el dinero suficiente para contratar a alguien que cumpla esta función.

El Colegio Providencia, ubicado en Manuel Montt casi esquina Eliodoro Yáñez, es el recinto donde funcionará la guardería desde las 08:00 hasta las 17:00 horas con un máximo de 36 cupos.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, estuvo en la apertura y relató las medidas sanitarias con la que cuenta la "Guerdería Pro": "los niños entran, alcohol gel, usan la mascarilla, se les toma la temperatura, para el papá y la mamá lo mismo, en cada lugar hay amonio cuaternario para que se limpien y desinfecten los zapatos.

"Hay solamente cuatro niños por sala, cada uno tiene en su pupitre alcohol gel, y una mascarilla por si se le rompe. Cada uno tiene su tablet que no comparte con los demás, con los cuales puede jugar un rato y hacer todas las tareas que le han dado en el colegio", detalló.

Posibilidad de replicar la iniciativa en otras comunas

Desde la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) indicaron que a medida de que avancen las distintas comunas a etapa de transición se irá replicando esta iniciativa.

El presidente de la AChm y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado (UDI), explicó que "en el caso de Estación Central estamos trabajando en un proyecto para que tres establecimientos educacionales pasen a ser guarderías, el primero de ellos sería esta semana y esto responde a una necesidad que han planteado los mismos padres y apoderados: son familias que no tienen la red de apoyo, son familias que muchas veces no tienen la capacidad económica para pagarle a alguien que cuide a sus hijos, o que por motivos de hacinamiento crítico no están en condiciones los espacios que ellos habitan de cuidar a sus hijos mientras el padre y la madre salen del hogar a trabajar,

Estas guarderías "son espacios que tienen que tener un protocolo de altísimos estándares de seguridad", agregó.

Por su parte, el alcalde de Lo Prado y vicepresidente de la Comisión de Educación de la AChM, Maximiliano Ríos (PPD), manifestó que esto demuestra la desigualdad que existe entre las distintas comunas, ya que advirtió que no es posible implementar la iniciativa en todas partes, por lo que pidió una política pública más general.

"A mí me tiene muy sorprendido este tipo de iniciativas porque acá se pone de manifiesto la desigualdad que existe en los territorios. Puede ser una muy noble iniciativa y lo más probable es que ayude a las personas que viven en esas comunas, pero es obvio que no se puede replicar en el territorio en términos generales. Por lo tanto, diría que hay que tener mucho cuidado con esto, acá hay responsables de la educación y de la protección de la ciudadanía, por lo tanto, tienen que tomar ese liderazgo", expresó.

"Me hace un poco de sentido por supuesto porque hay familias que lo necesitan, que tienen que trabajar y cumple un servicio bastante relevante, ojalá se tomen todas las medidas de seguridad para sacarlo adelante. Sin embargo, acá se requiere una política pública más general", advirtió.