Colegios municipalizados de La Serena no volverán a clases el 27 de abril

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, descartó que los colegios municipales bajo su administración vuelvan a clases el 27 de abril como fue establecido originalmente por el Ministerio de Educación, lo que fue puesto hoy en duda por el titular de la cartera, Raúl Figueroa.

A través de un video que difundió a través de sus redes sociales, el jefe municipal señaló que es "inaudito" que cuando se anuncia que a fines de abril y comienzos de mayo se vivirá el peak del Covid-19, los niños deban volver a clases por lo que los establecimientos municipalizados y jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF) de la comuna que conduce no lo harán.

"Es un riesgo inminente. Por lo tanto, mi decisión es que no vuelven a clases. Mientras yo no tenga la seguridad de que los niños van a estar bien resguardados le puedo decir a los apoderados y a los alumnos que no van a volver a clases", sostuvo Jacob.

La máxima autoridad comunal agregó que él cree "que una vida vale más que un mes o dos meses de clases que se pueden recuperar. La vida no se recupera. He tomado la decisión, independiente de la decisión que tomen las autoridades. Los niños de los colegios municipalizados de La Serena no vuelven a clases”.