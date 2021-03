Comisaría Virtual aclaró dudas sobre el fin de semana sin permiso de desplazamiento

El teniente coronel Juan Velásquez, jefe de la Comisaría Virtual de Carabineros, explicó en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, en detalle, qué se podrá hacer y que no durante este fin de semana de 27 y 28 de marzo.

La decisión del Ministerio de Salud de suspender -al principio indefinidamente, y luego por sólo un fin de semana- el permiso de desplazamiento personal para quienes se encuentren en Fase 1 y 2 (cuarentena y transición), desató una serie de interrogantes de auditores, que el uniformado se abocó a responder:

Respecto a los permisos para comprar medicamentos se señala que sólo se podrá acudir hasta la farmacia de turno en caso de que sea una emergencia. ¿Cómo demostramos que es una urgencia?

"Existen dos obligaciones: por un lado, de la persona que va, supuestamente en emergencia, ante lo cual siempre vamos a actuar de buena fe y vamos a creer que es emergencia, pero la persona tiene la obligación de hacerse de los medios como para acreditar esa situación".

"Por lo tanto, tendrá que mostrar las pruebas al personal fiscalizador, y aquí viene la segunda parte, que es la obligación del personal fiscalizador de verificar realmente esa emergencia. Obviamente, si alguien sufrió un paro cardiaco o una caída, eso es fácil de demostrar, y esto es no sólo las personas, sino también alguna mascota que deba ir al veterinario por alguna emergencia... Las emergencias son excepciones a la norma por sí solas".

¿Cuáles son los horarios de la franja deportiva de la mañana? Ya que son distintos a los que hay durante la semana...

"La franja deportiva de lunes a viernes es desde las 07:00 hasta las 08:30 horas, y durante este fin de semana y los siguientes fines de semana también (porque es un horario permanente), es de las 06:00 hasta las 09:00 horas".

"Una salvedad: (esta franja) es para hacer deporte, no para ir al supermercado ni para cargar combustible: no es para otras actividades, (pero) no hay problema si se quiere hacer deporte y pasear a su mascota (a la vez)".

En caso de traslado de hijos cuyos padres que no viven juntos, donde un tribunal de familia ha establecido un régimen de visitas impostergable, ¿también debo mostrar a los fiscalizadores esa prueba?

"Absolutamente, de hecho, ese permiso se va a habilitar durante ese fin de semana, y claro; también se muestra la resolución del tribunal. Eso es un medio probatorio más que suficiente".

En el caso puntual de una persona cuya hija vive, por ejemplo, en Villa Alemana y tiene que dirigirse hasta la casa de su padre en San Miguel, ¿se permitirá ese viaje interregional?

"Sí, haciendo uso de la resolución de tribunal sí".

En casos de cuidadores, ¿hay un permiso especial para que pueda venir alguien a cuidar a mis hijos, en el contexto de que todos los mayores de edad de un hogar deban trabajar y nadie pueda quedarse con los niños?

"Lamentablemente, no existe un permiso general de esa naturaleza. Yo creo que bajo esa circunstancia está la mayoría de las personas que trabajamos en Chile. Ahí yo creo que el llamado es a, quizás, buscar otra forma, la casa de algún familiar".

"Esto debido a que, si la comuna está en cuarentena, ahí es mucho más factible que una persona se contagie al transitar, que en una comuna que no".

Si la cuidadora de un adulto mayor tiene libre de sábado y domingo, ¿Cómo hago para ir a cuidarlo?

"El viernes concurre a una comisaría y pide un permiso para cuidado de sus padres, y se queda ahí hasta el lunes. También debe existir una suerte de coordinación familiar, hay que tener voluntad social".

"Ahora, si la persona tiene una emergencia, con ese mismo permiso se podrá desplazar".

El teniente coronel Juan Velásquez aclaró que el único permiso que no estará disponible durante ese fin de semana será el de "Permiso Temporal Individual de Desplazamiento General", según lo dispuesto por las autoridades.