Concepción, Talcahuano, Haulpén y Linares retroceden y quedan en cuarentena total

El Ministerio de Salud confirmó que cinco comunas de la zona centro sur retroceden en el plan "Paso a Paso" y comenzarán un confinamiento total a partir de este viernes a las 05:00 horas.

Se trata de las comunas de Linares, en el Maule y Talcahuano, Concepción y Hualpén, en el Biobío, donde además se levantarán los cordones sanitarios.

El titular de la cartera, Enrique Paris, explicó que el hecho de bajar los cordones sanitarios "no tiene relación con la cuarentena, todo lo contrario, cuando uno dictamina cuarentena no es necesario mantener los cordones porque entran todas las comunas nombradas en confinamiento. Los cordones eran necesarios cuando teníamos aislados Talcahuano de Concepción y en este momento que entra la gran mayoría a cuarentena no es necesario mantener el cordón".

Respecto al retroceso de estas comunas, Paris argumentó que "desgraciadamente Talcahuano, Hualpén, Concepción, Chiguayante, tienen una tasa de incidencia muy alta, eso implica que hay una gran cantidad de pacientes que se están enfermando por 100.000 habitantes y que puede proseguir porque la curva va en ascenso".

El ministro agregó que "para tomar esta determinación nosotros tomamos en cuenta la evolución de los casos estimados, estimamos que para los próximos 14 días puede haber un aumento del 66 por ciento de los casos y 37 por ciento en los siguientes siete días".